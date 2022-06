Il giudice non vuole usare il bagno: trovano decine di bottiglie piene d’urina negli armadi del Tribunale (Di venerdì 24 giugno 2022) Il giudice aveva la fobia del Covid.. La scoperta choc nelle stanze del Palazzo di giustizia del capoluogo etneo durante un trasloco. A Catania, presso il palazzo di giustizia di piazza Verga, in concomitanza con l’arrivo in città dei nuovi funzionari dell’Ufficio per il processo, la ricerca spasmodica di uffici, stanze e scrivanie in cui L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 24 giugno 2022) Ilaveva la fobia del Covid.. La scoperta choc nelle stanze del Palazzo di giustizia del capoluogo etneo durante un trasloco. A Catania, presso il palazzo di giustizia di piazza Verga, in concomitanza con l’arrivo in città dei nuovi funzionari dell’Ufficio per il processo, la ricerca spasmodica di uffici, stanze e scrivanie in cui L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

borghi_claudio : @Adriana80602870 @FlisiMaura @MattSDPell @RaiPortaaPorta Eh sì... ma non solo, è evidente che ci siano giudici che… - srescio : RT @BenedettaFrucci: Un magistrato di Catania non usava il bagno per paura del Covid. Faceva pipì nelle bottigliette in ufficio e le colle… - Filipposixflag : RT @BenedettaFrucci: Un magistrato di Catania non usava il bagno per paura del Covid. Faceva pipì nelle bottigliette in ufficio e le colle… - Gianna47428351 : RT @BenedettaFrucci: Un magistrato di Catania non usava il bagno per paura del Covid. Faceva pipì nelle bottigliette in ufficio e le colle… - Mosquitas77 : RT @BenedettaFrucci: Un magistrato di Catania non usava il bagno per paura del Covid. Faceva pipì nelle bottigliette in ufficio e le colle… -