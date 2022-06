Il filosofo Borghesi ci avverte | siamo sicuri che Bin Laden sia morto?

Leggi su formiche

(Di venerdì 24 giugno 2022) Il nuovo libro del professor Massimo, “Il dissidio cattolico” è un volume di circa 400 pagine che spiega come e soprattutto perché il dissenso cattolico verso il magistero di Francesco sia uscito, come dire, dai margini, dai confini del cattolicamente immaginabile. Più che un libro è un’opera sul magistero cattolico e la gravità di una frattura che sembra derivare da un’impossibilità a comprendersi se non in base a qualcosa di molto profondo. Parlare di questo volume, come spero di fare prossimamente, richiede però la scelta di alcuni argomenti decisivi tra i tanti tratti, ma in modo sistematico, in modo da rendere fedelmente ma giornalisticamente l’idea. Qui vorrei limitarmi a presentare quel checi dice in modo sorprendente, geniale perché elementare, proprio nelle primissime pagine dell’introduzione, che in sé potrebbe già essere ...