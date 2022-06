Il divorzio di Murdoch e la nuova stagione di Succession che si scrive da sola

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 24 giugno 2022) Non saprei da dove cominciare. Da mezzo secolo di divorzi? Dalle ballerine che non è detto bastino? Dalla serena vecchiaia che nulla può garantirti? Da quella modella brasiliana negli anni Novanta? Dalle malattie veneree? Jerry Hall e Rupert, secondo il New York Times che si basa su due fonti anonime ma che prima di lanciare una notizia del genere si suppone abbia più certezze di chi annunciò l’imminentetra la signora Blasi e il signor Totti, starebbero per divorziare. Lui ha 91 anni (lui, no Totti). Jerry Hall è una bellissima donna tra pochi giorni sessantaseienne che, per non umiliare il miliardario con cui s’è sposata sei anni fa, si sposò in ballerine, le scarpe delle donne coi mariti verticalmente complessati. Il maggior fattore di notorietà di Jerry – che in genere viene definita attrice e modella per ...