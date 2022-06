Il dipinto | primo ritratto ufficiale di Kate Middleton e William nasconde un omaggio alla popolare serie tv

Leggi su amica

(Di venerdì 24 giugno 2022) Dida (IPA) Hanno fatto il giro del mondo le immagini del nuovodie del principe. Unstorico, ilche ritrae insieme la coppia. Realizzato dal pluripremiato artista britannico Jamie Coreth, è stato mostrato ieri ai due protagonisti al FitzMuseum, il principale museo dell’Università di Cambridge. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUe l’a Sex and The City Ildirealizzato da Jamie Coreth E mentre, nel, appare in un elegante abito blu, la Duchessa di ...