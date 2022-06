(Di venerdì 24 giugno 2022) Sembra ieri. E invece era il 12 gennaio del 2017 quando l’allora deputato e capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione EsteriDituonava contro l’Alleanza Atlca sul blog di Beppe Grillo (l’intervento poi è finito sul Blog delle Stelle). «Da tempo la(tanto per non dire gli Stati Uniti) sta giocando con le nostre vite», scriveva il deputato. E per essere ancora più chiaro aggiungeva: «Il M5S si oppone da sempre a questa immonda strategia della tensione e chiede, con una proa di legge in discussione alla Camera dei Deputati, che la partecipazione italiana all’Alleanza Atlca sia ridiscussa nei termini e sottoa al giudizio degli italiani». Una posizione chiara, chiarissima. Ribadita il 28 gennaio ...

PerchéDi Stefano nel frattempo ha lasciato il Movimento 5 Stelle ed è entrato in Insieme per il Futuro, seguendo il leader Luigi Di Maio . Anche lui, come il ministro degli Esteri, è al ......uno snodo rilevante nell'evoluzione di Di Maio e dei dimaiani tra i fuoriusciti c'è anche... La questione del superamento del limite dei due mandati non è ovviamente unchiuso per Giuseppe ... Il caso di Manlio Di Stefano, nato anti Nato nel M5s, e ora filo Nato post M5s I DEPUTATI – Questo l’elenco dei deputati che hanno aderito (finora) al gruppo Insieme per il futuro di Luigi Di Maio: Antonio Lombardo, deputato siciliano eletto con il M5s per la prima volta nel 201 ...Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano ha deciso di rompere con il M5s per seguire il ministro Luigi Di Maio nel suo nuovo progetto ...