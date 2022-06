Il calendario del Napoli | quando si gioca con le big Juventus | Inter e Milan

(Di venerdì 24 giugno 2022) Big match per ilspalmati per tutto il corso della stagione: è questo l’esito delsorteggiato un’ora fa. Il grande ex Maurizio Sarri sarà il primo big ad affrontare i partenopei alla quinta giornata, a cui seguirà dopo due giornate la trasferta al Meazza contro i campioni d’Italia del. Nel girone d’andata le gare infuocate sono quasi tutte in esterna, di fatti all’undicesima sarà nuova sfida Mourinho-Spalletti a Roma. Poi sarà la volta dell’Atalanta che ospiterà Koulibaly & soci alla tredicesima. Fuochi d’artificio dopo il Mondiale conalla sedicesima e l’unico scontro diretto casalingo della fase di apertura contro la. Nel girone di ritorno si riparte subito forte contro la Roma al “Maradona” nella ventesima. Tour de force tra la ...

Pubblicità

Il computer della Lega Serie A ha partorito ilcampionato 2022 - 2023, anomalo perch con la sosta per il Mondiale (degli altri) in mezzo alla stagione. Si comincia nel week end13 - 14 agosto e si finisce a giugno inoltrato, ...2323 giugno 2022, tra gli altri chiarimenti, riepiloga ilda ricordare per il superbonus 110%. Nel dettaglio, per effetto delle modifiche intervenute, a operadecreto Agosto , ...Il cammino dei nerazzurri nella nuova stagione di Serie A 2022 – 2023, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario MILANO – É stato sorteggiato poco fa il calendario del ...nel corso del sorteggio del calendario per la stagione 2022/2023. Il dirigente si è anche soffermato sulla crescita del prodotto calcio: "Del calcio italiano spesso si parla in maniera critica ...