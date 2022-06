I nuovi maschi (Di venerdì 24 giugno 2022) Pietro Turano e Rocco Fasano, il primo classe 1993 e il secondo classe 1996, sono due attori italiani. Li conosce di certo chi ha seguito le prime stagioni di Skam Italia, in cui hanno recitato insieme. Una serie come si dice «generazionale» che consigliamo di recuperare a chi se l’è persa, anche per arrivare preparati alla quinta, le cui riprese si sono concluse qualche settimana fa. SKAM Cover Hype.jpg Foto di Anna AdamoI due sono anche due ragazzi in bilico tra i Millennial e la Gen Z, che per storia personale e curiosità intellettuale appartengono a pieno titolo a quell’idea di «nuova mascolinità» che con GQ cerchiamo di individuare, sapendo che non è un’identità monolitica, che ha confini mobili e labili, che è incerta e contraddittoria e che abbraccia i propri dubbi. Hanno fatto quattro chiacchiere su come il mondo della recitazione, delle serie tv, delle piattaforme di ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 24 giugno 2022) Pietro Turano e Rocco Fasano, il primo classe 1993 e il secondo classe 1996, sono due attori italiani. Li conosce di certo chi ha seguito le prime stagioni di Skam Italia, in cui hanno recitato insieme. Una serie come si dice «generazionale» che consigliamo di recuperare a chi se l’è persa, anche per arrivare preparati alla quinta, le cui riprese si sono concluse qualche settimana fa. SKAM Cover Hype.jpg Foto di Anna AdamoI due sono anche due ragazzi in bilico tra i Millennial e la Gen Z, che per storia personale e curiosità intellettuale appartengono a pieno titolo a quell’idea di «nuova mascolinità» che con GQ cerchiamo di individuare, sapendo che non è un’identità monolitica, che ha confini mobili e labili, che è incerta e contraddittoria e che abbraccia i propri dubbi. Hanno fatto quattro chiacchiere su come il mondo della recitazione, delle serie tv, delle piattaforme di ...

