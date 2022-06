I genitori di Chiara Corbella presenti al 10° Incontro Mondiale delle Famiglie con il Papa (Di venerdì 24 giugno 2022) Papa Francesco inaugura l’atteso evento in Vaticano con una serie di incontri sorprendenti, tra cui i genitori di Chiara Corbella, e due donne fuggite da un Paese nella tribolazione. La famiglia è la grande malata della società, quantomeno in Europa e in Occidente. Ciò che può riscattarla e salvarla sono soprattutto le testimonianze di amore L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 24 giugno 2022)Francesco inaugura l’atteso evento in Vaticano con una serie di incontri sorprendenti, tra cui idi, e due donne fuggite da un Paese nella tribolazione. La famiglia è la grande malata della società, quantomeno in Europa e in Occidente. Ciò che può riscattarla e salvarla sono soprattutto le testimonianze di amore L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

MonaMark6 : RT @DandyRossonero: @GiuliaSalemi93 Non lo devi a Chiara Ferragni Lo devi a questa generazione che la società ha saputo deviare lontano dai… - chiara_autiero_ : RT @belsperado: a me piace viaggiare coi miei genitori non capisco il senso di questa regola non scritta per cui ad una certa età bisogna s… - xbesideselena : Le storie di Leo e Vitto con Fede e Chiara mi trasmettono una serenità interiore che non riesco a spiegare, mi semb… - ViteAnto : RT @TV2000it: ??DIRETTA #Tv2000 I genitori di Chiara Corbella proclamata Serva di Dio dalla Chiesa cattolica nel 2018 raccontano al #Papa… - TV2000it : RT @tg2000it: #festivaldellefamiglie , le testimonianze di Quattrocchi e dei genitori di Chiara Corbella #23giugno #WMOF22 @LaityFamilyL… -