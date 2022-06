I 600 mila euro di debiti che gli eletti che vanno con Di Maio lasciano al M5s

(Di venerdì 24 giugno 2022) La stima è del Fatto Quotidiano, che ne parla oggi in un articolo a firma di Lorenzo Giarelli: Die i suoial Movimento 5 Stelle circa 600di. Tra i parlamentari che seguiranno il ministro degli Esteri in Insieme per il Futuro, infatti, una ventina lascia il M5s senza aver onorato gli impegni sulle restituzioni. E apre anche un buco nei conti, visto che con il calo della consistenza numerica dei gruppi alla Camera e al Senato arriveranno anche meno soldi dal parlamento. Senza contare la storia della multa per i voltagabbana: era stato lo stesso Dia istituirla facendoci campagna elettorale sopra alle elezioni del 2018. Ma adesso non sembra avere alcuna intenzione di pagarla. Peccato, visto che 100in più ...

La stima è del Fatto Quotidiano , che ne parla oggi in un articolo a firma di Lorenzo Giarelli: Di Maio e i suoi lasciano al Movimento 5 Stelle circaeuro di debiti. Tra i parlamentari che seguiranno il ministro degli Esteri in Insieme per il Futuro, infatti, una ventina lascia il M5s senza aver onorato gli impegni sulle restituzioni.