"I 5 Stelle pensano solo al consenso elettorale Non potevamo stare al governo facendo opposizione" (Di venerdì 24 giugno 2022) "Insieme per il Futuro, al momento, è solo il nome della componente parlamentare che abbiamo costituito per iniziare a indirizzare il nostro pensiero politico nell’azione dei due rami del Parlamento. Fuori dal Parlamento, invece, è un cantiere politico che sta nascendo e... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 24 giugno 2022) "Insieme per il Futuro, al momento, èil nome della componente parlamentare che abbiamo costituito per iniziare a indirizzare il nostro pensiero politico nell’azione dei due rami del Parlamento. Fuori dal Parlamento, invece, è un cantiere politico che sta nascendo e... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

kk_thay2 : Il prof demasi lavora per i 5 stelle, sarebbe bello dichiararlo, reddito di cittadinanza fallimentare,decreto digni… - katrinyanuo : RT @ADerespinis: In Italia prezzi alle stelle siccità disoccupazione cavallette e i nostri geni della politica a cosa pensano?a fare entrar… - ADerespinis : In Italia prezzi alle stelle siccità disoccupazione cavallette e i nostri geni della politica a cosa pensano?a fare… - SerenoSteno : @belarusboy @Burrokacow Comunque sti rivoluzionari di Twitter mi fanno morire; un tw e cosa pensano di fare? Magari… - antonio3160 : Ma quelli che da qualche anno votano Movimento 5 stelle, non pensano di essere stati presi per il culo da #dimaio e… -