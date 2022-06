“Hula-hoop” è il nuovo singolo estivo di Carl Brave e Noemi

(Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo il sodalizio artistico nato con “Makumba” – brano certificato Triplo Platino –tornano con una nuova hit estiva dal titolo “” scritta e prodotta dallo stesso. Le sonorità di “” richiamano alla mente le immagini luminose delle villeggiature all’italiana, e il testo, ironico ma anche romantico, è una metafora della vita che con le sue difficoltà ci fa rimanere tutti come in equilibrio dentro un. “Lo stadio Olimpico e gli aperitivi, i vocali infiniti e i duetti per gioco. Io e Veronica abbiamo lo stesso sguardo su tante cose. Una ‘sintonia’ musicale e personale così bella che ho pensato – anche da tifoso scaramantico – che “squadra che ...

Pubblicità

noemiofficial : HULA-HOOP ?? Fuori Stasera a Mezzanotte ?? - noemiofficial : Prendi un casco e andiamo al mare ?? ? HULA-HOOP fuori ora ?? ?? ?? Ascolta ora su - noemiofficial : L'abbiamo rifatto...HULA-HOOP ??, fuori venerdì 24 giugno Pre-salva ? - NoemiAddicted : RT @noemiofficial: Prendi un casco e andiamo al mare ?? ? HULA-HOOP fuori ora ?? ?? ?? Ascolta ora su - MarioAbateJunio : RT @noemiofficial: Prendi un casco e andiamo al mare ?? ? HULA-HOOP fuori ora ?? ?? ?? Ascolta ora su -

Il testo, ironico ma anche romantico, è una metafora della vita che con le sue difficoltà ci fa rimanere tutti come in equilibrio dentro un. 'Lo stadio Olimpico e gli aperitivi, i vocali ...Marina Marfoglia sarà per sempre ricordata per i suoi brani di successo come il singolo Show show show, Prendimi toccami, Pepperminte Balliamo noi lambada. Non solo, era famosa anche nel ...Dalla nuova canzone di Carl Brave a Noemi al duetto di Aka 7Even con Guè. “Hula-Hoop” (Columbia Records/Sony Music Italy) è il nuovo singolo della coppia multiplatino Carl Brave-Noemi. Scritto e ...A 73 anni si è spenta Marina Marfoglia, la celebre attrice, ballerina e cantante romana che aveva cantato alcuni intramontabili successi (tra cui “Peppermint Hula Hoop” per Five Record, “Una vita con ...