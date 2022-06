“Ho portato anche Ilary…”. Alvin e la Blasi, foto pazzesca e si scatena anche Francesco Totti (Di venerdì 24 giugno 2022) Alvin stuzzica Ilary Blasi, risponde Totti. Oltre alle storie dei naufraghi all’Isola dei Famosi tiene banco pure il rapporto speciale che c’è tra Alvin e Ilary Blasi. Già in passato i due erano stati protagonisti di uno scambio di frecciatine al punto che c’era chi si chiedeva quwle fosse il loro vero legame. Dagospia aveva sganciato la bomba. “Ilary Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più – sparava il portale – Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due”. Alvin ha poi chiarito tutto: “Noi ci conosciamo da ventiquattro anni, una cosa del genere. Quindi siamo proprio fratello e sorella. Devo dire la verità, un po’ ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 giugno 2022)stuzzica Ilary, risponde. Oltre alle storie dei naufraghi all’Isola dei Famosi tiene banco pure il rapporto speciale che c’è trae Ilary. Già in passato i due erano stati protagonisti di uno scambio di frecciatine al punto che c’era chi si chiedeva quwle fosse il loro vero legame. Dagospia aveva sganciato la bomba. “Ilary, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più – sparava il portale – Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due”.ha poi chiarito tutto: “Noi ci conosciamo da ventiquattro anni, una cosa del genere. Quindi siamo proprio fratello e sorella. Devo dire la verità, un po’ ci ...

