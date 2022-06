“Ho detto no”. Katia Ricciarelli definitiva. Ma solo ora si scopre tutto: dopo tante voci, la verità (Di venerdì 24 giugno 2022) Katia Ricciarelli davanti a una difficile scelta. L’ex gieffina si è lasciata apprezzare dal pubblico italiano proprio per la sua spontaneità e a distanza di qualche mese dal termine della sesta edizione del GF Vip, si ritrova contesa tra due ‘fuochi’, ma chi avrà avuto la meglio? Katia Ricciarelli, la decisione definitiva a Carlo Conti e Alfonso Signorini. La decisione si rende alquanto difficile per due colossi del piccolo schermo. L’ex moglie di Pippo Baudo, 76 anni, non mette mai un punto alla sua crescita professionale e lo ha dimostrato decidendo di mettersi in gioco nel corso della sesta edizione del GF Vip. Una protagonista del reality show che dopo aver lasciato il segno, oggi non può che essere la benvoluta negli studi televisivi. (Katia ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 giugno 2022)davanti a una difficile scelta. L’ex gieffina si è lasciata apprezzare dal pubblico italiano proprio per la sua spontaneità e a distanza di qualche mese dal termine della sesta edizione del GF Vip, si ritrova contesa tra due ‘fuochi’, ma chi avrà avuto la meglio?, la decisionea Carlo Conti e Alfonso Signorini. La decisione si rende alquanto difficile per due colossi del piccolo schermo. L’ex moglie di Pippo Baudo, 76 anni, non mette mai un punto alla sua crescita professionale e lo ha dimostrato decidendo di mettersi in gioco nel corso della sesta edizione del GF Vip. Una protagonista del reality show cheaver lasciato il segno, oggi non può che essere la benvoluta negli studi televisivi. (...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Katia Ricciarelli: `Tale e Quale e opinionista GF Vip? Perché ho detto no!` #KatiaRicciarelli #taleequaleshow… - righi_katia : @Sigel73Ro Anche la mia dottoressa mi ha detto praticamente la stessa cosa… - paolodeluca72 : @katia_cavalli @Ivan_Grieco @AngeloBonelli1 @europaverde_it 1. non ho detto che le telecomunicazioni non siano 'fon… - Giadaxo1 : Katia Ricciarelli che segue sia Jessica che Lulu e questo cosa significherà? Sappiamo che le sorelle avevano detto… - righi_katia : @woodwitch68 @GuidoDeMartini Ecco non me lo spiego.. qualcuno mi ha detto che voi siete abituati a farvi di tutto e… -