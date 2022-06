Higuain | “La Juve? Quando c’erano le foto tiravo dentro la pancia | tanto sapevo che poi avrei fatto 30 gol”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 giugno 2022) “lache30 gol”. Gonzaloadesso lo ammette: nel suo periodo allantus ha avuto problemi di peso, cosa sempre smentita in passato,tifosi e detrattori non mancavano di far notare la linea non proprio perfetta dell’attaccante argentino. “Sono stati molto più esigenti sul peso. Mi facevanoogni anno, ma questa cosa non mi disturbava” ha raccontato l’argentino a TyC Sport. Non è mancato un passaggio sul suo addio al Napoli e il trasferimento milionario alla: “È stato molto difficile per me prendere quella decisione, perchétutto ciò che avrebbe comportato, ma non ho mai avuto dubbi – ha ...