Higuain: il vero motivo per cui ha lasciato Napoli (Di venerdì 24 giugno 2022) Gonzalo Higuain, attaccante dell’Inter Miami, è tornato a parlare dei suoi ultimi anni in Italia in un’intervista TyC Sports. L’attaccante argentino, classe ’87, durante la sua carriera ha indossato le maglie di Real Madrid, Napoli, Juventus e Milan per poi decidere di lasciare l’Italia e volare all’Inter Miami per concludere la propria carriera. Ed è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Gonzalo, attaccante dell’Inter Miami, è tornato a parlare dei suoi ultimi anni in Italia in un’intervista TyC Sports. L’attaccante argentino, classe ’87, durante la sua carriera ha indossato le maglie di Real Madrid,, Juventus e Milan per poi decidere di lasciare l’Italia e volare all’Inter Miami per concludere la propria carriera. Ed è L'articolo

Pubblicità

CiroPagano12 : @G_Higuain caro Higuain è vero che i napoletani ti hanno fischiato ma non hai capito che quei fischi erano dettati… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: 'E’ vero che vieni a fare il vice #Vlahovic?'?? sentite come ha risposto #Higuain: l'annuncio che non ti aspetti! #Juventus… - JuventusUn : 'E’ vero che vieni a fare il vice #Vlahovic?'?? sentite come ha risposto #Higuain: l'annuncio che non ti aspetti!… - 3cuori1ohana : @PietroRun73 @willy_signori Paratici era il talent scout,colui che scovò Pogba nel vivaio del Man utd e lo strappò… - cifra73 : RT @RaffoSarnataro: 'Me ne sono andato dal Napoli dopo aver segnato 36 gol in una grande squadra, eppure non eravamo diventati campioni. Mi… -