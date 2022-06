Highlights Italia-Giappone 2-3 (20-25, 25-21, 26-24, 19-25, 13-15): VNL maschile 2022 volley (VIDEO) (Di venerdì 24 giugno 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Italia-Giappone 2-3 (20-25, 25-21, 26-24, 19-25, 13-15), partita valida per la Week 2 della Nations League maschile 2022 di volley. Gli azzurri si arrendono al tie-break di fronte ad una formazione nipponica agguerrita e frizzante sin dai primi punti. Nel complesso una prestazione positiva quella della nostra Nazionale. I rimpianti sono non aver sfruttato l’onda dell’entusiasmo derivante dalla conquista del terzo set, portato a casa dopo aver cancellato ben tre set point consecutivi. Meriti comunque agli asiatici, che non hanno mollato e si sono presi due punti che li catapultano in terza posizione. Rimangono invece ancorati al quinto posto della classifica i ragazzi di Giolito. Di seguito le azioni salienti della gara. RIVIVI LA ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Ilcon glidi2-3 (20-25, 25-21, 26-24, 19-25, 13-15), partita valida per la Week 2 della Nations Leaguedi. Gli azzurri si arrendono al tie-break di fronte ad una formazione nipponica agguerrita e frizzante sin dai primi punti. Nel complesso una prestazione positiva quella della nostra Nazionale. I rimpianti sono non aver sfruttato l’onda dell’entusiasmo derivante dalla conquista del terzo set, portato a casa dopo aver cancellato ben tre set point consecutivi. Meriti comunque agli asiatici, che non hanno mollato e si sono presi due punti che li catapultano in terza posizione. Rimangono invece ancorati al quinto posto della classifica i ragazzi di Giolito. Di seguito le azioni salienti della gara. RIVIVI LA ...

