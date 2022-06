Highlights e gol Italia-Francia 1-4, Europei Under 19 2022 (VIDEO) (Di venerdì 24 giugno 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Italia-Francia, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi degli Europei Under 19 2022. Gli azzurrini del ct Nunziata passano in vantaggio ma poi crollano sotto i colpi dei transalpini, che mettono in mostra tutta la loro qualità e si impongono per 1-4: in rete Volpato, poi in gol Da Silva, doppietta di Tchaouna e sigillo di Arconte. Sconfitta comunque indolore, visto che l’Italia era già qualificata per le semifinali, dove affronterà una tra Inghilterra e Israele. Ecco quindi le azioni salienti della partita. VOTI e TABELLINO RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Ilcon glidi, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi degli19. Gli azzurrini del ct Nunziata passano in vantaggio ma poi crollano sotto i colpi dei transalpini, che mettono in mostra tutta la loro qualità e si impongono per 1-4: in rete Volpato, poi in gol Da Silva, doppietta di Tchaouna e sigillo di Arconte. Sconfitta comunque indolore, visto che l’era già qualificata per le semifinali, dove affronterà una tra Inghilterra e Israele. Ecco quindi le azioni salienti della partita. VOTI e TABELLINO RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO SportFace.

