Guerra Russia-Ucraina, Onu: “Catastrofe alimentare senza precedenti”. Lavrov: “Ue e Nato come Hitler, preparano guerra a Russia” (Di venerdì 24 giugno 2022) Le truppe ucraine lasciano Severodonetsk. Dagli Usa altri 450 milioni di dollari in armi. Berlino: «Cremlino potrebbe bloccare completamente il gas». Il sindaco di Mariupol: «Rischio Catastrofe epidemiologica». Di Maio al G7 in Germania su sostegno a Kiev e grano. Mosca minaccia la Lituania: “A Kaliningrad ci prepariamo al peggio”. Zelensky: “Siamo parte dell’Ue, non uno Stato-cuscinetto” Leggi su lastampa (Di venerdì 24 giugno 2022) Le truppe ucraine lasciano Severodonetsk. Dagli Usa altri 450 milioni di dollari in armi. Berlino: «Cremlino potrebbe bloccare completamente il gas». Il sindaco di Mariupol: «Rischioepidemiologica». Di Maio al G7 in Germania su sostegno a Kiev e grano. Mosca minaccia la Lituania: “A Kaliningrad ci prepariamo al peggio”. Zelensky: “Siamo parte dell’Ue, non uno Stato-cuscinetto”

