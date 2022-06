Guerra del gas, non c'è accordo Ue sul tetto al prezzo. Ecco le forniture oggi in Italia (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giugno 2022 - Putin ha tagliato del 50% la fornitura di gas e insieme ha alzato il prezzo per quella stessa percentuale. Ma il premier Mario Draghi da Bruxelles guarda al futuro con ottimismo. Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giugno 2022 - Putin ha tagliato del 50% la fornitura di gas e insieme ha alzato ilper quella stessa percentuale. Ma il premier Mario Draghi da Bruxelles guarda al futuro con ottimismo.

