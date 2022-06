Grande Fratello Vip | due nomi bomba già annunciati sono stati smentiti

(Di venerdì 24 giugno 2022)mesi decisamente movimentati per quanto riguarda la nuova edizione delVip. Fra i tantitrapelati online però due nonveritieri. E nondue “qualsiasi” ma dueche avrebbero davvero svoltato l’edizione dato che sto parlando di Gemma Galgani e Giorgio Manetti.dal settimanale Nuovo Tv che li ha pure messi in copertina, i dueda ThePipol. I due tornerebbero in coppia al #GFVip pic.twitter.com/Et1Yx8tqNL — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 21, 2022 Nella nuova rubrica Le Fake News Della Settimana, ThePipol ha scritto in merito al reality di Alfonso Signorini: “Morgan, Amanda Lear, Malgioglio, Katia Ricciarelli e ...

trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - BondiSerena : Mio fratello che dorme fuori significa solo letto più grande e condizionatore ?? - martaroma93 : @Priolo9Giuseppe Tanto mi sa che te lo vedrai al GF - FabrizioRio1 : RT @Fiume1900: Le cene aziendali sono come il confessionale del grande fratello...?????? #ilunatici?? - _anele_04 : Ma che sta succedendo tra Angelina e Brad Pitt? Qualcuno mi spieghi. E che centra il Grande Fratello? #angelina -

Nelle ultime settimane Antonino è stato accostato più volte come possibile concorrente della settima edizione del 'Vip'. L'influencer, intervistato dal programma radiofonico ' Trends &...Pausa dal piccolo schermo per Katia Ricciarelli . Dopo l'avventura alla sesta edizione delVip l'ex moglie di Pippo Baudo era contesa da diversi programmi per la prossima stagione televisiva. A cercare la cantante e attrice è stato prima Carlo Conti, che ha proposto alla ...Alex Belli e Delia Duran, richiesta shock: devono farlo veramente. La clamorosa confessione dell'ex gieffina apre scenari diversi sul futuro ...Pausa dal piccolo schermo per Katia Ricciarelli. Dopo l’avventura alla sesta edizione del Grande Fratello Vip l’ex moglie di Pippo Baudo era contesa da diversi programmi per la prossima stagione ...