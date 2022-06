Graded | si chiude a Berlino la tre giorni del Greentech Festival

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 giugno 2022) Sioggi a, nella sede dell’ex aeroporto di Tegel, la tredi, società napoletana del settore energia, al “”, evento di portata globale dove protagoniste sono le tecnologie nate dalla ricerca di frontiera e che giocano un ruolo fondamentale nella tutela dell’ambiente e per la riduzione dell”impatto sul pianeta. A rappresentare la società di Vito Grassi, ci sono gli ingegneri Maria Teresa Russo e Anna Longobardi che hanno illustrato il funzionamento del nuovo impianto a idrogeno realizzato nell’Azienda agricola sperimentale di Castel Volturno, i suoi vantaggi – a partire dal taglio delle emissioni di CO2 – e gli obiettivi prefissati in un arco temporale di 5 anni per incrementare la produzione di energia pulita. L'articolo proviene da ...