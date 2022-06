Golf femminile, In Gee Chun domina il primo round del KPMG Women’s PGA Championship. Lontana Molinaro (Di venerdì 24 giugno 2022) Le migliori Golfiste del panorama internazionale si sfidano questa settimana in uno dei cinque Major stagionali. Spazio al KPMG Women’s Championship (montepremi 9 milioni di dollari), torneo nato nel 1955 ed organizzato dalla Professional Golfers’ Association of America. Al termine del primo round guida la leaderboard una straordinaria In Gee Chun. La sudcoreana piazza un superbo -8 (64 colpi) sbaragliando letteralmente la concorrenza. Nove i birdie siglati dall’asiatica, che era partita con un bogey alla buca 1. Sono addirittura cinque le lunghezze che separano la battistrada dalle sue più immediate inseguitrici. In seconda posizione con il punteggio di -3 troviamo infatti la tailandese Pornanong Phatlum e la sudcoreana Hye-Jin Choi. Quarte con -2 la ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Le miglioriiste del panorama internazionale si sfidano questa settimana in uno dei cinque Major stagionali. Spazio al(montepremi 9 milioni di dollari), torneo nato nel 1955 ed organizzato dalla Professionalers’ Association of America. Al termine delguida la leaderboard una straordinaria In Gee. La sudcoreana piazza un superbo -8 (64 colpi) sbaragliando letteralmente la concorrenza. Nove i birdie siglati dall’asiatica, che era partita con un bogey alla buca 1. Sono addirittura cinque le lunghezze che separano la battistrada dalle sue più immediate inseguitrici. In seconda posizione con il punteggio di -3 troviamo infatti la tailandese Pornanong Phatlum e la sudcoreana Hye-Jin Choi. Quarte con -2 la ...

