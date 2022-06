Gli aerei russi senza piloti. E Putin richiama i mercenari (Di venerdì 24 giugno 2022) Vladimir Putin si ritrova senza piloti per i suoi aerei. L'aviazione militare russa che doveva essere decisiva nella guerra in Ucraina fino ad oggi ha fallito i suoi obiettivi. Uno dei motivi sarebbe che Mosca è a corto di piloti e quelli che ci sono non hanno sufficienti ore di addestramento per pilotare i caccia. Una situazione che complica i piani di Putin. Così oggi il Cremlino sta richiamando anche piloti in pensione aggregati al gruppo di mercenari Wagner. A rivelarlo è il Ministero della Difesa del Regno Unito: «Le forze ucraine hanno annunciato che il pilota di un aereo da attacco russo Su-25, abbattuto il 17 giugno, è stato catturato poco dopo. Il pilota ha confessato di essere un ex maggiore dell'aviazione russa, che ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Vladimirsi ritrovaper i suoi. L'aviazione militare russa che doveva essere decisiva nella guerra in Ucraina fino ad oggi ha fallito i suoi obiettivi. Uno dei motivi sarebbe che Mosca è a corto die quelli che ci sono non hanno sufficienti ore di addestramento per pilotare i caccia. Una situazione che complica i piani di. Così oggi il Cremlino stando anchein pensione aggregati al gruppo diWagner. A rivelarlo è il Ministero della Difesa del Regno Unito: «Le forze ucraine hanno annunciato che il pilota di un aereo da attacco russo Su-25, abbattuto il 17 giugno, è stato catturato poco dopo. Il pilota ha confessato di essere un ex maggiore dell'aviazione russa, che ...

