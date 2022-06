Giuseppe Rossi: «Spal? Mi sono trovato bene ma per il rinnovo vedremo» (Di venerdì 24 giugno 2022) Giuseppe Rossi, attaccante della Spal, ha parlato del suo futuro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Giuseppe Rossi, attaccante della Spal, ha parlato del suo futuro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: FUTURO – «Il mio rapporto con Tacopina è buono. A Ferrara mi sono trovato bene e vedremo quando parleremo cosa succederà. Aspettiamo al momento giusto, ora mi godo la mia famiglia nel New Jersey». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022), attaccante della, ha parlato del suo futuro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, attaccante della, ha parlato del suo futuro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: FUTURO – «Il mio rapporto con Tacopina è buono. A Ferrara miquando parleremo cosa succederà. Aspettiamo al momento giusto, ora mi godo la mia famiglia nel New Jersey». L'articolo proviene da Calcio News 24.

