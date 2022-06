Giù le mani da #Cartabianca! La furia della Berlinguer su Grasso | «Il destino del programma non lo decide il critico tv del gruppo concorrente o una parte della politica»

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 24 giugno 2022) Bianca#Cartabianca ha chiuso i battenti, ma non definitivamente, come invece qualcuno auspica. Quella di martedì è stata l’ultima puntata in stagione, ma l’appuntamento con il talk di Rai 3 tornerà il 6 settembre. E Biancalo grida ai quattro venti, principalmente a chi – senza neanche troppi giri di parole – le ha remato contro. “E’ stato un anno duro, faticoso, segnato anche da critiche e polemiche che sono arrivate quasi a mettere in discussione la continuità di questa trasmissione” ha dichiarato la conduttrice in chiusura di, confermando quanto fossero concrete le possibilità di una cancellazione di #Cartabianca. D’altronde, Mario Orfeo – prima di essere rimosso dalla direzione dell’Approfondimento Rai – aveva lavorato ai palinsestiprossima stagione tv ...