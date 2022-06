Pubblicità

Prima defezione nel gruppo Insieme per il Futuro alla Camera. A due giorni dalla costituzione, Vita Martinciglio lascia e torna al M5S. Lo ha comunicato la stessa deputata ai colleghi di Ipf. Il ...Gli accordi, i tradimenti e ledei leader fino ai più piccoli deipronti a tutto pur di non perdere il privilegio, la poltrona. Il potere. Ognuno gioca la propria partita, ma ... Giravolte parlamentari. Vita Martinciglio, transitata con Di Maio, ci ripensa e torna nel M5S Prima defezione nel gruppo Insieme per il Futuro alla Camera. A due giorni dalla costituzione, Vita Martinciglio lascia e torna al M5S. Lo ha comunicato la ...Protagonista di questa settimana Luigi Di Maio e le sue innumerevoli giravolte: in questi anni, ha infatti cambiato idea non una, non due, non tre ma decine e decine di volte. Ospiti speciali della pu ...