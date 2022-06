Giovanni, significato e origine del nome (Di venerdì 24 giugno 2022) nome fra i più popolari in assoluto in Italia, Giovanni deriva dall’antico nome ebraico ???????? (Yochanan), una forma ipocoristica di ?????? (Yeh?ch?n?n), traslato, attraverso l’adattamento greco ??????? (Ioannes), nei nomi latini Joannes e Johannes, ed è composto da Yeh?- (o Yah, abbreviazione di Yahweh, che è l’appellativo dato a Dio nella tradizione ebraica) e da ch?n?n (o hanan, dalla stessa radice di Anna, che significa “ebbe misericordia”, o “ebbe grazia” o “fu misericordioso”). Il significato può essere dunque interpretato come “YHWH è misericordioso” o “YHWH ha favorito”, forse in riferimento alla nascita di un figlio lungamente atteso. È un nome biblico, portato da varie figure del Nuovo Testamento, su tutti Giovanni il Battista, profeta considerato precursore di Gesù, e ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 24 giugno 2022)fra i più popolari in assoluto in Italia,deriva dall’anticoebraico ???????? (Yochanan), una forma ipocoristica di ?????? (Yeh?ch?n?n), traslato, attraverso l’adattamento greco ??????? (Ioannes), nei nomi latini Joannes e Johannes, ed è composto da Yeh?- (o Yah, abbreviazione di Yahweh, che è l’appellativo dato a Dio nella tradizione ebraica) e da ch?n?n (o hanan, dalla stessa radice di Anna, che significa “ebbe misericordia”, o “ebbe grazia” o “fu misericordioso”). Ilpuò essere dunque interpretato come “YHWH è misericordioso” o “YHWH ha favorito”, forse in riferimento alla nascita di un figlio lungamente atteso. È unbiblico, portato da varie figure del Nuovo Testamento, su tuttiil Battista, profeta considerato precursore di Gesù, e ...

