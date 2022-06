Giochi del Mediterraneo, Mouhiidine (boxe): “Voglio altro oro, poi Parigi 2024 e pro” (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sto bene, vengono dall’oro agli Europei di due settimane fa, e Voglio conquistare un altro oro. A Tarragona 2018, i miei primi, riuscii a farlo mio, quindi sono venuto a Orano con lo stesso obiettivo: dobbiamo vincere di nuovo il medagliere”. Sono le parole di Aziz Abbes Mouhiidine, pugile azzurro impegnato ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022 (categoria 91 kg). Ad Orano Aziz potrebbe ritrovarsi sul ring con Emanuel Reyes, lo spagnolo sconfitto nella finale europea di Yerevan: “Avra’ il sangue agli occhi ma sono io l’uomo da battere, e non gli renderò la vita facile”. Mouhiidine sta riflettendo anche sulla possibilità di passare al professionismo. “Ci sto pensando, ma il primo obiettivo è Parigi 2024. Ragiono un po’ alla volta, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sto bene, vengono dall’oro agli Europei di due settimane fa, econquistare unoro. A Tarragona 2018, i miei primi, riuscii a farlo mio, quindi sono venuto a Orano con lo stesso obiettivo: dobbiamo vincere di nuovo il medagliere”. Sono le parole di Aziz Abbes, pugile azzurro impegnato aideldi Orano 2022 (categoria 91 kg). Ad Orano Aziz potrebbe ritrovarsi sul ring con Emanuel Reyes, lo spagnolo sconfitto nella finale europea di Yerevan: “Avra’ il sangue agli occhi ma sono io l’uomo da battere, e non gli renderò la vita facile”.sta riflettendo anche sulla possibilità di passare al professionismo. “Ci sto pensando, ma il primo obiettivo è. Ragiono un po’ alla volta, ...

