Gigi Bici, Barbara Pasetti accusata dell’omicidio fa scena muta davanti al gip (Di venerdì 24 giugno 2022) Barbara Pasetti, la fisioterapista 44enne di Calignano accusata di aver ucciso Gigi Bici, al secolo Luigi Criscuolo, nella giornata di oggi si è avvalsa della facoltà di non rispondere. davanti al gip durante l’interrogatorio di garanzia che si è tenuto nella sezione femminile del carcere di Vigevano, dove è detenuta dallo scorso 20 gennaio, ha fatto scena muta. Omicidio Gigi Bici: Barbara Pasetti si avvale della facoltà di non rispondere Stando a quanto reso noto da Corriere della Sera, Barbara Pasetti era accompagnata dal suo difensore, l’avvocato Irene Anrò e nella mattinata odierna sarebbe apparsa particolarmente provata, dopo il raggiungimento del ... Leggi su chihaucciso (Di venerdì 24 giugno 2022), la fisioterapista 44enne di Calignanodi aver ucciso, al secolo Luigi Criscuolo, nella giornata di oggi si è avvalsa della facoltà di non rispondere.al gip durante l’interrogatorio di garanzia che si è tenuto nella sezione femminile del carcere di Vigevano, dove è detenuta dallo scorso 20 gennaio, ha fatto. Omicidiosi avvale della facoltà di non rispondere Stando a quanto reso noto da Corriere della Sera,era accompagnata dal suo difensore, l’avvocato Irene Anrò e nella mattinata odierna sarebbe apparsa particolarmente provata, dopo il raggiungimento del ...

