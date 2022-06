Già finita tra il PSG e Wijnaldum. L’olandese verso il ritorno in Premier (Di venerdì 24 giugno 2022) Wijnaldum vuole tornare in Inghilterra, dopo una stagione opaca a Parigi. Il PSG pronto a darlo in prestito in Premier Già finita l’avventura di Wijnaldum con il PSG. Secondo quanto riportato da 90min, L’olandese si è molto pentito del suo trasferimento dell’estate scorsa dal Liverpool. Allo stesso tempo i parigini non sono rimasti soddisfatti dal suo rendimento. Per questo motivo il PSG è pronto a darlo in prestito in Premier League, dove c’è l’interesse di molte squadre: dal Leicester all’Everton, dal Wolverhampton al West Ham. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022)vuole tornare in Inghilterra, dopo una stagione opaca a Parigi. Il PSG pronto a darlo in prestito inGiàl’avventura dicon il PSG. Secondo quanto riportato da 90min,si è molto pentito del suo trasferimento dell’estate scorsa dal Liverpool. Allo stesso tempo i parigini non sono rimasti soddisfatti dal suo rendimento. Per questo motivo il PSG è pronto a darlo in prestito inLeague, dove c’è l’interesse di molte squadre: dal Leicester all’Everton, dal Wolverhampton al West Ham. L'articolo proviene da Calcio News 24.

