Germania, svolta transgender: sceglieranno se giocare con squadre femminili o maschili (Di venerdì 24 giugno 2022) Rivoluzione in Germania. La Federcalcio tedesca (DFB) ha emanato un nuovo regolamento che entrerà in vigore dalla prossima stagione e consentirà alle persone transgender, intersessuali e non binarie di decidere autonomamente se giocare per una squadra femminile o maschile. La nuova normativa sarà valida per il calcio dilettantistico, quello giovanile e per il futsal.

