Germania e Olanda tornano al carbone e tradiscono il Green Deal – cosa ne penserà Greta Thunberg? (Di venerdì 24 giugno 2022) L’Europa è tornata indietro sulla transizione ecologica. Prima è stato il turno della Germania, ora dei Paesi Bassi: due degli Stati più Green ed attenti all’ambiente di sempre hanno aumentato la quantità di carbone proveniente dalle loro centrali per far fronte ai problemi legati all’invasione russa dell’Ucraina. Siamo ad uno stop forzato del “Friday for L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 24 giugno 2022) L’Europa è tornata indietro sulla transizione ecologica. Prima è stato il turno della, ora dei Paesi Bassi: due degli Stati piùed attenti all’ambiente di sempre hanno aumentato la quantità diproveniente dalle loro centrali per far fronte ai problemi legati all’invasione russa dell’Ucraina. Siamo ad uno stop forzato del “Friday for L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

RadioAirplay_it : #NoStress di @mengonimarco è trasmesso dalle #radio di 14 paesi ?????? Croazia-Francia-Germania-Grecia-Guatemala-It… - verd44766903 : RT @MarcoCalia1: @verd44766903 @pdnetwork @EnricoLetta bo fate in fretta il mio amico in marocco mi ha detto che la vogliono legalizzare… - MarcoCalia1 : @verd44766903 @pdnetwork @EnricoLetta bo fate in fretta il mio amico in marocco mi ha detto che la vogliono legal… - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: Al #consiglioeuropeo Mario #Draghi porta la proposta di un vertice straordinario per l'#Energia mettendo sul tavolo una p… - Principe_dUcria : I prezzi mostrano la svolta impressa da Germania, Olanda e Austria nel potenziare l’uso delle centrali al carbone p… -