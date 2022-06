Germania, decisione storica della Federcalcio. Ecco il messaggio alle persone transgender: “Potrete scegliere se iscrivervi ai tornei maschili o femminili” (Di venerdì 24 giugno 2022) A partire dalla stagione 2022-2023, le persone transgender e non-binarie potranno scegliere se iscriversi a tornei di calcio maschili o femminili. La novità arriva dalla Germania e, al momento, riguarderà le categorie giovanili, il futsal e il livello amatoriale. La nuova norma ancora non è aperta al professionismo, ma in futuro potrebbe essere estesa a tutti i campionati, anche la Bundesliga. La Federcalcio tedesca sarà inflessibile nel vigilare, attraverso ufficiali antiviolenza e antidiscriminazione, che i diritti di chi vuole competere vengano rispettati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) A partire dalla stagione 2022-2023, lee non-binarie potrannose iscriversi adi calcio. La novità arriva dallae, al momento, riguarderà le categorie giovanili, il futsal e il livello amatoriale. La nuova norma ancora non è aperta al professionismo, ma in futuro potrebbe essere estesa a tutti i campionati, anche la Bundesliga. Latedesca sarà inflessibile nel vigilare, attraverso ufficiali antiviolenza e antidiscriminazione, che i diritti di chi vuole competere vengano rispettati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

