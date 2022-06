Genova festeggia san Giovanni Battista: ieri il falò, oggi la processione (Di venerdì 24 giugno 2022) Grande folla in piazza Matteotti per l’accensione del tradizionale falò che segna l’inizio dell’estate. Alle 17 processione con le reliquie del patrono e benedizione del mare e della città Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 24 giugno 2022) Grande folla in piazza Matteotti per l’accensione del tradizionaleche segna l’inizio dell’estate. Alle 17con le reliquie del patrono e benedizione del mare e della città

Pubblicità

HugeBelin : RT @ilsecoloxix: #Genova festeggia san Giovanni Battista: grande folla ieri in piazza Matteotti per l’accensione del tradizionale falò che… - giorgiovascotto : RT @Miti_Vigliero: Genova festeggia san Giovanni Battista: ieri il falò, oggi la processione - EHEAAOO : RT @ComunediGenova: ?????? ???????????????? ????????????????, ???? ?????????????????? ?? Come ogni anno, #Genova si prepara a vivere la notte più magica di inizio estate… - ilsecoloxix : #Genova festeggia san Giovanni Battista: grande folla ieri in piazza Matteotti per l’accensione del tradizionale fa… - Miti_Vigliero : Genova festeggia san Giovanni Battista: ieri il falò, oggi la processione -