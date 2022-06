(Di venerdì 24 giugno 2022) Milano, 24 giu.(Adnkronos) - Tra ile i primi 5 mesi del, la guardia di finanza diha eseguito complessivamente 478 interventi ispettivi ed oltre 1.997 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e da quella contabile, che hanno interessato tutti gli ambiti attinenti alla propria missione istituzionale. Tra questi, specifica attenzione investigativa è stata rivolta al contrasto dell', che ha portato a 24e 8, con sequestri per oltre. E' quanto emerge dal bilancio dell'attività del nucleo di, diffuso in occasione del 248esimo anniversario di fondazione della guardia di finanza. In particolare, i reparti della gdf dihanno eseguito mirati e selettivi ...

... tra Milano e altre quattro province lombarde -, Monza, Mantova e Pavia - altrettante del ... laha voluto vederci chiaro, e l'intuizione si è rivelata corretta. Per i diciotto ...... raccolti sufficienti elementi in ordine a possibili situazioni illecite, hanno attivato i reparti territoriali dei comandi provinciali di Milano, Roma, Napoli, Firenze, Ancona, Trento,, ... Gdf: Brescia, 24 denunce e 8 arresti per usura tra 2021 e 2022, sequestrati 712mila euro Milano, 24 giu.(Adnkronos) - Tra il 2021 e i primi 5 mesi del 2022, la guardia di finanza di Brescia ha eseguito complessivamente 478 interventi ...MILANO, 23 GIU - Tra gennaio 2021 e lo scorso maggio sono state denunciate 8.850 persone che hanno percepito il reddito di cittadinanza in Lombardia senza averne diritto con una "frode" totale alle ca ...