Gdf: Bergamo, in 2021 oltre 320 denunce per reati tributari, sequestri per 28,5 mln (Di venerdì 24 giugno 2022) Milano, 24 giu.(Adnkronos) - Dal 1 gennaio 2021 al 31 maggio 2022 la guardia di finanza di Bergamo ha eseguito 7.343 interventi ispettivi e 569 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Tra questi sono stati scoperti e denunciati per reati tributari 322 soggetti, 6 dei quali sono stati tratti in arresto. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell'evasione e delle frodi fiscali è di 28.541.525 euro. E' quanto emerge dal bilancio dell'attività del nucleo di Bergamo, diffuso in occasione del 248esimo anniversario di fondazione della guardia di finanza. In tutto sono stati individuati 71 evasori totali, ossia esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco, e 1.227 lavoratori in 'nero' o ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Milano, 24 giu.(Adnkronos) - Dal 1 gennaioal 31 maggio 2022 la guardia di finanza diha eseguito 7.343 interventi ispettivi e 569 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Tra questi sono stati scoperti e denunciati per322 soggetti, 6 dei quali sono stati tratti in arresto. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell'evasione e delle frodi fiscali è di 28.541.525 euro. E' quanto emerge dal bilancio dell'attività del nucleo di, diffuso in occasione del 248esimo anniversario di fondazione della guardia di finanza. In tutto sono stati individuati 71 evasori totali, ossia esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco, e 1.227 lavoratori in 'nero' o ...

