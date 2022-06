Gazzetta: troppi infortuni, l’Inter vuole legare il contratto di Dybala alle presenze (Di venerdì 24 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport scrive di una nuova offerta dell’Inter per Dybala. La terza in ordine di tempo, ma diversa dalle precedenti. Il nodo è sempre quello dell’affidabilità fisica del giocatore. l’Inter non si fida. “Perché è vero che Marotta è arrivato a offrire alla Joya una quota di 6 milioni di euro di stipendio. Ma un milione di quei 6 in realtà l’Inter vuole legarlo alle presenze effettive del giocatore, un modo per tutelarsi anche rispetto a uno storico poco rassicurante sul piano degli infortuni”. “In ogni caso, l’offerta Inter prevede 5 milioni di base e un ulteriore milione qualora Paulo scendesse in campo almeno il 50% delle partite stagionali del suo club. A questa cifra andrebbero poi aggiunti ulteriori ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 giugno 2022) Ladello Sport scrive di una nuova offerta delper. La terza in ordine di tempo, ma diversa dprecedenti. Il nodo è sempre quello dell’affidabilità fisica del giocatore.non si fida. “Perché è vero che Marotta è arrivato a offrire alla Joya una quota di 6 milioni di euro di stipendio. Ma un milione di quei 6 in realtàlegarloeffettive del giocatore, un modo per tutelarsi anche rispetto a uno storico poco rassicurante sul piano degli”. “In ogni caso, l’offerta Inter prevede 5 milioni di base e un ulteriore milione qualora Paulo scendesse in campo almeno il 50% delle partite stagionali del suo club. A questa cifra andrebbero poi aggiunti ulteriori ...

