Gazzetta – Roma | la giornata di Pinto | Frattesi avanti piano | novità Calafiori e le ultime su Zaniolo | Primapagina

E' stata una giornata molto intensa, quella di oggi, per il general manager della Roma Tiago Pinto, impegnato nella campagna di rafforzamento della rosa di Mourinho campione della Conference League: vi proponiamo un resoconto di tutto quello che è emerso in chiave mercato per i giallorossi. OTTIMISMO Frattesi – La Roma mantiene il proprio ottimismo, il giocatore spera di fare ritorno nella Capitale al più presto. Ma le richieste del Sassuolo rimangono alte e serviranno altri giorni di trattativa per far abbassare il prezzo oppure per inserire qualche contropartita. E' probabile che si vada oltre la fine di giugno. KLUIVERT, E' STALLO – E' andato in scena ...

