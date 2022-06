Gazzetta – Roma e Zaniolo, oggi l’incontro con l’agente: tre ipotesi sul tavolo (Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-23 10:28:06 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla GdS: Incontro a Milano tra Pinto e Vigorelli, agente del giocatore: rinnovo, cessione o rinvio della questione a settembre. E il ds giallorosso incontra anche il Milan È il giorno di Nicolò Zaniolo. oggi pomeriggio, o al massimo domani mattina se dovesse sorgere qualche impegno improvviso (ma le parti sono convinte di no), il suo agente, Claudio Vigorelli, incontrerà a Milano Tiago Pinto per fare il punto della situazione sul futuro del ragazzo. Tre gli scenari possibili: una proposta di rinnovo del contratto già adesso (difficile), un netto e chiaro mandato a vendere il giocatore (difficile anche questo), un armistizio in attesa della fine dell’estate e del mercato. Armistizio — Questo sembra lo scenario più probabile. Della serie: ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-23 10:28:06 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla GdS: Incontro a Milano tra Pinto e Vigorelli, agente del giocatore: rinnovo, cessione o rinvio della questione a settembre. E il ds giallorosso incontra anche il Milan È il giorno di Nicolòpomeriggio, o al massimo domani mattina se dovesse sorgere qualche impegno improvviso (ma le parti sono convinte di no), il suo agente, Claudio Vigorelli, incontrerà a Milano Tiago Pinto per fare il punto della situazione sul futuro del ragazzo. Tre gli scenari possibili: una proposta di rinnovo del contratto già adesso (difficile), un netto e chiaro mandato a vendere il giocatore (difficile anche questo), un armistizio in attesa della fine dell’estate e del mercato. Armistizio — Questo sembra lo scenario più probabile. Della serie: ...

