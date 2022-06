Gas Russia, sul tetto al prezzo Draghi sperava di ottenere di più (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Draghi sperava di ottenere di più. Era convinto che fosse necessario fare di più, arrivando a definire entro tempi certi un tetto europeo al prezzo del gas. Invece, il Consiglio europeo si chiude senza un impegno concreto. Il premier spiega perché e lo fa con trasparenza. Quando si parla di energia, dice, “c’è molta consapevolezza rispetto alla serietà della situazione”. Poi, entra nel merito della discussione. “Si è parlato molto di coordinamento e sulla solidarietà, che certo ci deve essere e ci deve essere anche una risposta a controllare il prezzo del gas. L’obiezione che si fa al price cap è la paura che in risposta la Russia tagli le forniture, ma ormai in Germania stiamo al 50% del flussi. Putin incassa le stesse cifre e l’Ue ha difficoltà ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) –didi più. Era convinto che fosse necessario fare di più, arrivando a definire entro tempi certi uneuropeo aldel gas. Invece, il Consiglio europeo si chiude senza un impegno concreto. Il premier spiega perché e lo fa con trasparenza. Quando si parla di energia, dice, “c’è molta consapevolezza rispetto alla serietà della situazione”. Poi, entra nel merito della discussione. “Si è parlato molto di coordinamento e sulla solidarietà, che certo ci deve essere e ci deve essere anche una risposta a controllare ildel gas. L’obiezione che si fa al price cap è la paura che in risposta latagli le forniture, ma ormai in Germania stiamo al 50% del flussi. Putin incassa le stesse cifre e l’Ue ha difficoltà ...

Pubblicità

Link4Universe : Temperature ben sopra i 30°C in tante zone nell'Artico in Russia. Non solo è incredibilmente alta come temperatura… - ladyonorato : La guerra che l’UE, d’accordo col governo italiano ha voluto dichiarare alla Russia costerà oltre 50 miliardi al no… - pietroraffa : = = = Gas: Draghi, dipendenza da Russia scesa a 25% (AGI) #UkraineWar - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Sanzioni alla Russia, si intravedono i primi risultati: quasi tutti chiusi i rubinet… - MrETP : RT @emmevilla: ???????? Russia-UE, crisi del gas: Mosca è alle corde. Su giugno prevedo un altro netto calo delle entrate giornaliere dalle ve… -