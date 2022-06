Gardaland | un’avventura per tutti | da oggi anche nella giungla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 giugno 2022) “Un gioco che sa trasportar chi questo mondo vuol lasciar, tira i dadi per muovere la pedina, i numeri doppi tirano due volte, e il primo che arriva alla fine vince”. Le parole di Alan Parrish, il protagonista del film cult Jumanji, risuonano come un mantra per gli appassionati di cultura pop o semplicemente per chi si è svezzato a pane e televisione nel decennio delle polaroid e delle hit dei Queen ascoltate a tutto volume nelle cuffie del walkman.indimenticabile conosciuta dai più per la storia avvincente del film tratto dall’omonimo libro per bambini, scritto e illustrato da Chris Van Allsburg nel 1981, quella di Alan, un ragazzo che per 26 anni rimane intrappolato in un gioco da tavolo, una vita parallelatra mille sfide e peripezie. Animali terrificanti, belve feroci e sciami di volatili infestano un ...