(Di venerdì 24 giugno 2022) Scopriamo insieme ladi, il prequel di Mad Max: Fury Road con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth. Mentre proseguono i lavori sul set di, lo-off prequel di Mad Max: Furry Road con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, ladella pellicola distribuita da Warner Bros. ci contestualizza meglio gli eventi che vedremo raccontati sullo schermo. La saga cinematografica di Mad Max, originata dalla fantasia di George Miller, che dirigeva Mel Gibson nel primo film del 1979, Mad Max, è poi proseguita attraverso tre nuove iterazioni: due sequel sempre con Gibson nel ruolo principale, The Road Warrior del 1981 e Mad Max: Beyond Thunderdome del 1985, e il più recente Mad Max: Fury Road (2015), …

Pubblicità

movieplayer_it : Furiosa, la sinossi ufficiale rivela come lo spin-off si inserisce nel mondo di Mad Max - JustNerd_IT : #Furiosa: svelata la sinossi ufficiale del prequel di Mad Max Fury Road - Leggi l'articolo completo su:… - NerdPool_IT : #Furiosa: svelata la sinossi del prequel di Mad Max con Anya Taylor-Joy - - moviestruckers : #Furiosa: una prima sinossi ufficiale rivela come il film si adatterà all’universo di #MadMax - UniMoviesBlog : #WarnerBros ha svelato la sinossi ufficiale di #MadMaxFuriosa, nuovo capitolo della celebre saga creata da… -

...portata via dal Luogo Verde delle Molte Madri solo per cadere nelle mani di un'orda di motociclisti guidati dal Signore della Guerra Dementus " si legge infatti nellaufficiale di, ...Nuovi aggiornamenti per i fan del mondo post - apocalittico creato da George Miller . Nelle ultime ore la Warner Bros. ha infatti rivelato una primadi, lo spin - off/prequel di Mad Max: Fury Road che vedrà Anya Taylor - Joy nei panni di una versione giovanile del personaggio già interpretato da Charlize Theron . Se ve le siete ...Dopo le prime foto sul set è stata svelata la sinossi ufficiale di Furiosa, prequel di Mad Max. Nel film diretto da George Miller, Anya Taylor-Joy riprenderà il ruolo che fu di Charlize Theron: con ...Scopriamo insieme la sinossi ufficiale di Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth. Mentre proseguono i lavori sul set di Furiosa, lo spin-off prequel di Mad Max ...