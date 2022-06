Frattesi vuole la Roma, è pronto a tagliarsi le vacanze (Di venerdì 24 giugno 2022) Davide Frattesi vuole solo la Roma: il calciatore ha fatto sapere ai giallorossi che è pronto ad anticipare il rientro dalle vacanze Davide Frattesi ha fretta di tornare alla Roma. Mentre procedono le trattative con il Sassuolo, il calciatore ha già trovato un accordo con i giallorossi. Come riportato dal Corriere dello Sport, Frattesi ha anche già parlato sia con il capitano Pellegrini che con la società, facendo sapere di essere pronto a tagliarsi le vacanze (ne avrebbe di più avendo giocato a giugno in Nazionale) per essere pronto per il raduno della Roma a Trigoria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Davidesolo la: il calciatore ha fatto sapere ai giallorossi che èad anticipare il rientro dalleDavideha fretta di tornare alla. Mentre procedono le trattative con il Sassuolo, il calciatore ha già trovato un accordo con i giallorossi. Come riportato dal Corriere dello Sport,ha anche già parlato sia con il capitano Pellegrini che con la società, facendo sapere di esserele(ne avrebbe di più avendo giocato a giugno in Nazionale) per essereper il raduno dellaa Trigoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

