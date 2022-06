Frasi sulla famiglia divertenti, ironiche e ricche di emozione (Di venerdì 24 giugno 2022) Affetto, comprensione, supporto. Ma anche divertimento. La famiglia infatti è tantissime cose e pure risate e complicità. Per questo non mancano Frasi divertenti sulla famiglia, che con una punta di ironia sottolineano gioie e dolori del convivere. Perché se è il porto sicuro a cui approdare, è anche vero che spesso non mancano i contrasti, i motivi di discussione, i litigi. Ed è normale: non esiste una famiglia in cui non ci sono divergenze e questo è un bene. Perché è proprio nelle differenze e nel confronto che si cresce e si migliora. Quindi la famiglia va intesa come un luogo pieno di amore e divertente, ma anche di scambio e confronto. DiLei ha scelto alcune delle Frasi più belle e divertenti per descrivere una ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 giugno 2022) Affetto, comprensione, supporto. Ma anche divertimento. Lainfatti è tantissime cose e pure risate e complicità. Per questo non mancano, che con una punta di ironia sottolineano gioie e dolori del convivere. Perché se è il porto sicuro a cui approdare, è anche vero che spesso non mancano i contrasti, i motivi di discussione, i litigi. Ed è normale: non esiste unain cui non ci sono divergenze e questo è un bene. Perché è proprio nelle differenze e nel confronto che si cresce e si migliora. Quindi lava intesa come un luogo pieno di amore e divertente, ma anche di scambio e confronto. DiLei ha scelto alcune dellepiù belle eper descrivere una ...

Brigate_Azzurre : Le parole di #Higuain non mi hanno sorpreso perché aveva già dimostrato la sua pochezza il giorno in cui andò a far… - livingfyou : Secondo me se non conoscete determinati argomenti, non dovete proprio parlarne. Certe volte ve ne uscite con frasi… - RobertaEsseci : @Dyegazzonyous Frasi e aforismi cerca qui frasi sul lavoro sull’amore sull’amicizia sulla rinascita sulla gioia fra… - Ginevro_ : RT @AnfetaMilan: Calhanoglu con la frasi su Inzaghi ha ammesso di aver causato la crisi di spogliatoio e di risultati che ha fatto perdere… - chenepossosape : @sunshin3kitty @mattappost Hanno fatto ninna nanna per genitori disattenti, ho urlato frasi evocative sulla vulva m… -