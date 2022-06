Francia-Italia in tv: data, orario e diretta streaming Europei Under 19 2022 (Di venerdì 24 giugno 2022) La data, l’orario e la diretta streaming di Francia-Italia, match valido per la fase finale degli Europei Under 19 2022. Tutto pronto a Dunajská Streda per il terzo impegno degli Azzurrini nel Gruppo A della rassegna continentale. I ragazzi di Carmine Nunziata, dopo le sfide con Romania e Slovacchia, torneranno in campo per affrontare i transalpini venerdì 24 giugno alle ore 17.30. La partita verrà trasmessa in diretta su RaiSport+HD. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) La, l’e ladi, match valido per la fase finale degli19. Tutto pronto a Dunajská Streda per il terzo impegno degli Azzurrini nel Gruppo A della rassegna continentale. I ragazzi di Carmine Nunziata, dopo le sfide con Romania e Slovacchia, torneranno in campo per affrontare i transalpini venerdì 24 giugno alle ore 17.30. La partita verrà trasmessa insu RaiSport+HD. SportFace.

Pubblicità

Eurosport_IT : APPLAUSI PER LE NOSTRE RAGAZZE! ?????? Troppo forte la Francia per l'Italia: Battiston, Passaro, Criscio e Gregorio… - FerdiGiugliano : 'Oggi è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania e Romania sono venuti in Ucraina per offrire… - AngeloCiocca : Francia senza gas. Italia al 50%. Volevate l’indipendenza energetica? Eccovela servita. A caro prezzo. - riccardosanna14 : RT @AnitaCecolin: In Italia non ne parlano ma in Francia iniziano a mostrare le 'morti da vaccino'. Questa foto è stata scattata a Nizza tr… - efficienzaener1 : RT @AnitaCecolin: In Italia non ne parlano ma in Francia iniziano a mostrare le 'morti da vaccino'. Questa foto è stata scattata a Nizza tr… -