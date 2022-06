Francesco Gabbani pubblica il video del nuovo singolo Peace & love (Di venerdì 24 giugno 2022) Online il video di Peace & love, il nuovo singolo di Francesco Gabbani tratto dal nuovo album Volevamo Solo Essere Felici Online il video di Peace & love, il nuovo singolo di Francesco Gabbani tratto dal nuovo album Volevamo Solo Essere Felici (BMG) da oggi nelle radio. Il video, diretto Fabrizio Conte, è stato girato a Milano alla Bocciofila della Martesana e coinvolge un cospicuo gruppo di anziani abituali frequentatori del luogo che si sono divertiti, insieme a Francesco, a realizzare un clip diverso dai soliti video estivi. ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 24 giugno 2022) Online ildi, ilditratto dalalbum Volevamo Solo Essere Felici Online ildi, ilditratto dalalbum Volevamo Solo Essere Felici (BMG) da oggi nelle radio. Il, diretto Fabrizio Conte, è stato girato a Milano alla Bocciofila della Martesana e coinvolge un cospicuo gruppo di anziani abituali frequentatori del luogo che si sono divertiti, insieme a, a realizzare un clip diverso dai solitiestivi. ...

