Forum dei Giovani Benevento | le opportunità dal mondo del lavoro

Tempo di lettura: 2 minutiIl Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento al servizio dei Giovani sanniti. opportunità Giovani, nasce come servizio informativo a disposizione dei Giovani per favorire la conoscenza delle opportunità lavorative e formative presenti sul territorio sannita. Periodicamente attraverso la creazione di un canale Telegram, il Coordinamento dei Forum si propone di selezionare annunci, offerte di lavoro, bandi, concorsi, notizie ed ogni opportunità che si ritengono essere interessanti e utili per tutti i Giovani del nostro territorio, con la disponibilità di fornire personalmente assistenza e chiarimenti agli interessati.

