Fortnite Stagione 3: Come completare le Sfide della Settimana 3 (Di venerdì 24 giugno 2022) Nuova Settimana di Sfide per la Stagione 3 del Capitolo 3 di Fortnite. Come sempre a seguire vi riportiamo la Guida per completare tutte le Sfide, ricordandovi che per ciascuna di essa otterrete fino a 15.000 XP, indispensabili per livellare nel Pass Battaglia. Scaglia un giocatore nemico con una granata a onda d’urto Sfida piuttosto semplice, vi basterà trovare una granata a onda d’urto, dopo di che assicurarvi di lanciarla contro un avversario per farlo volare via. Smuovi o distruggi massi cadenti con un’arma da mischia In mappa ci sono svariati massi rotolanti, non dovrete far altro che distruggerne tre con il piccone per farli rotorlare giù. Danneggia avversari entro 30 secondi dall’uscita dall’acqua La sfida in questione può essere fatta in ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 24 giugno 2022) Nuovadiper la3 del Capitolo 3 disempre a seguire vi riportiamo la Guida pertutte le, ricordandovi che per ciascuna di essa otterrete fino a 15.000 XP, indispensabili per livellare nel Pass Battaglia. Scaglia un giocatore nemico con una granata a onda d’urto Sfida piuttosto semplice, vi basterà trovare una granata a onda d’urto, dopo di che assicurarvi di lanciarla contro un avversario per farlo volare via. Smuovi o distruggi massi cadenti con un’arma da mischia In mappa ci sono svariati massi rotolanti, non dovrete far altro che distruggerne tre con il piccone per farli rotorlare giù. Danneggia avversari entro 30 secondi dall’uscita dall’acqua La sfida in questione può essere fatta in ...

Pubblicità

GiocareOra : Tutte le posizioni di Runaway Boulder in Fortnite Capitolo 3 Stagione 3 - GiocareOra : Dove trovare i templi in Fortnite Capitolo 3 Stagione 3 - GiocareOra : Dove saltare dai trampolini in Fortnite Capitolo 3 Stagione 3 - fortniteitleak : CURIOSITÀ! Questo è il trailer di Fortnite Stagione 3 su mobile! - GiocareOra : Missioni e sfide stagionali della settimana 3 di Fortnite Capitolo 3 Stagione 3 Settimana 3 -