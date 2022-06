Ford, a Goodwood con il Very Gay Raptor a sostegno della comunità LGBTQ+ (Di venerdì 24 giugno 2022) Svelato per la prima volta in occasione del Gay Pride di Colonia la scorsa estate, il colorato “Very Gay Raptor” torna in scena al Festival of Speed di Goodwood, in corso di svolgimento in questi giorni. Non si tratta semplicemente di una one-off del pick-up Raptor rivisitata con una tinta arcobaleno, quanto piuttosto del modello, trasformato in simbolo, con cui Ford ha scelto di portare avanti la sua campagna di sostegno alla comunità LGBTQ+, già dall’agosto 2021. Per questa edizione del festival di Goodwood, invece, la presenza del Very Gay Raptor è l’occasione, per il marchio dell’Ovale Blu, di tenere dei talk e delle live session in cui affrontare i temi della discriminazione nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Svelato per la prima volta in occasione del Gay Pride di Colonia la scorsa estate, il colorato “Gay” torna in scena al Festival of Speed di, in corso di svolgimento in questi giorni. Non si tratta semplicemente di una one-off del pick-uprivisitata con una tinta arcobaleno, quanto piuttosto del modello, trasformato in simbolo, con cuiha scelto di portare avanti la sua campagna dialla, già dall’agosto 2021. Per questa edizione del festival di, invece, la presenza delGayè l’occasione, per il marchio dell’Ovale Blu, di tenere dei talk e delle live session in cui affrontare i temidiscriminazione nei ...

