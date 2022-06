Flop del Btp Italia: collocati solo 9,4 miliardi, ecco i motivi (Di venerdì 24 giugno 2022) Si è chiusa ieri con oltre 9,4 miliardi collocati la diciassettesima emissione del Btp Italia, il titolo protetto dall’inflazione con scadenza a giugno 2030 e con doppio premio di fedeltà. Al termine della quattro giorni di collocamento diviso in due fasi, una dedicata agli investitori individuali (20-22 giugno) e una agli istituzionali (23 giugno), il ministero dell’Economia ha fatto sapere di aver raccolto 7,26 miliardi nella prima fase e 2,18 miliardi nella seconda. Confronto con l’emissione precedente Un risultato molto lontano dalle aspettative e, soprattutto, da quello record dell’ultima emissione, di maggio 2020, che aveva visto l’adesione del 63% di investitori retail per un ammontare collocato di 22,3 miliardi di euro. Tanto basta per far parlare gli analisti di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 giugno 2022) Si è chiusa ieri con oltre 9,4la diciassettesima emissione del Btp, il titolo protetto dall’inflazione con scadenza a giugno 2030 e con doppio premio di fedeltà. Al termine della quattro giorni di collocamento diviso in due fasi, una dedicata agli investitori individuali (20-22 giugno) e una agli istituzionali (23 giugno), il ministero dell’Economia ha fatto sapere di aver raccolto 7,26nella prima fase e 2,18nella seconda. Confronto con l’emissione precedente Un risultato molto lontano dalle aspettative e, soprattutto, da quello record dell’ultima emissione, di maggio 2020, che aveva visto l’adesione del 63% di investitori retail per un ammontare collocato di 22,3di euro. Tanto basta per far parlare gli analisti di ...

